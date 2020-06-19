Términos de búsqueda

    El extractor de leche manual portátil Philips Avent con tecnología Natural Motion, está inspirado en la succión del bebé para permitir un flujo rápido. Se adapta a todos los pezones y puede ajustar fácilmente el nivel de succión y el ritmo. Encontrar la tetina correcta es importante. Consulte más detalles a continuación.

    Philips Avent Extractor de leche manual

    Extracción cómoda, dondequiera que vaya

    La tecnología de movimiento natural permite un flujo de leche más rápido.

    • Bombee y alimente fácilmente
    • Juego estándar
    Le ayuda a liberar leche rápidamente

    La innovadora brida de silicona, inspirada en la particular succión del bebé, estimula el pezón para ayudar a que la leche fluya con rapidez. Para una extracción cómoda y eficaz.

    Almohadilla de silicona adaptable de talla única

    Talla única. Ya que todas tenemos diferentes formas y tamaños, la almohadilla de silicona se flexiona suavemente y se adapta para ajustarse a su anatomía personal. Se adapta al 99,98 % de los tamaños de pezones* (hasta 30 mm).

    Es importante encontrar la tetina correcta

    Si su bebé recién nacido no está tomando suficiente leche de forma constante durante las sesiones de alimentación o tiene complicaciones en la obtención de leche, cambie a una tetina con una mayor velocidad de flujo. Si se presentan problemas persistentes de alimentación, consulte a un profesional de la salud.

    Ideal para las mamás que extraen en cualquier lugar

    El extractor de leche es pequeño y ligero, lo que permite guardarlo y transportarlo fácilmente, lo que hace que la extracción en cualquier lugar sea simple y discreta.

    Estimula fácilmente la liberación de leche antes o entre tomas

    Un extractor de leche manual único y portátil, ideal para madres que necesitan liberar suavemente la leche mientras están lejos de casa o antes de amamantar.

    Elija su ritmo y siga el flujo de leche

    No dude en ajustar el ritmo de bombeo y la succión según sus necesidades, comodidad y flujo de leche.

    Extraiga sin inclinarse hacia delante

    Relájese y siéntese cómodamente mientras ocurre la extracción, gracias a nuestro diseño que le permite sentarse erguida, en lugar de tener que inclinarse hacia delante.

    Fácil de limpiar y configurar

    Debido a que tiene pocas piezas, nuestra nueva bomba es fácil de configurar y limpiar.

    Extraiga y alimente

    Para alimentar a su bebé con leche extraída, simplemente acople la tetina blanda al recipiente del biberón. Para almacenar la leche para alimentar a su bebé más adelante, cierre el biberón con el disco sellador.

    Elija el flujo de tetina adecuado para su bebé

    Cada bebé se alimenta de manera diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Diseñamos toda una variedad de flujos, por lo que podrá encontrar el perfecto para su bebé y, así, personalizar su biberón. Todas las tetinas de respuesta natural están hechas de silicona suave.

    Especificaciones técnicas

    • Material

      Tetina
      Sin BPA
      Sacaleches
      Sin BPA*

    • Qué se incluye

      Protectores mamarios desechables
      2  piezas
      Disco sellador
      1  piezas
      Cubierta de la almohadilla
      1  piezas
      Kit de extracción con mango
      1  piezas
      Tetina lenta
      1 pieza
      Biberón de 4 oz/125 ml
      1 pieza

    • Funciones

      Almohadilla suave y adaptable
      Estimulación suave

    • Según: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 2019, (109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
    • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).
    • Extractor de leche sin BPA: Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna. Según la normativa de la UE, 10/2011
