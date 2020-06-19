SCF430/10
Extracción cómoda, dondequiera que vaya
El extractor de leche manual portátil Philips Avent con tecnología Natural Motion, está inspirado en la succión del bebé para permitir un flujo rápido. Se adapta a todos los pezones y puede ajustar fácilmente el nivel de succión y el ritmo. Encontrar la tetina correcta es importante. Consulte más detalles a continuación.Más información
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
La innovadora brida de silicona, inspirada en la particular succión del bebé, estimula el pezón para ayudar a que la leche fluya con rapidez. Para una extracción cómoda y eficaz.
Talla única. Ya que todas tenemos diferentes formas y tamaños, la almohadilla de silicona se flexiona suavemente y se adapta para ajustarse a su anatomía personal. Se adapta al 99,98 % de los tamaños de pezones* (hasta 30 mm).
Si su bebé recién nacido no está tomando suficiente leche de forma constante durante las sesiones de alimentación o tiene complicaciones en la obtención de leche, cambie a una tetina con una mayor velocidad de flujo. Si se presentan problemas persistentes de alimentación, consulte a un profesional de la salud.
El extractor de leche es pequeño y ligero, lo que permite guardarlo y transportarlo fácilmente, lo que hace que la extracción en cualquier lugar sea simple y discreta.
Un extractor de leche manual único y portátil, ideal para madres que necesitan liberar suavemente la leche mientras están lejos de casa o antes de amamantar.
No dude en ajustar el ritmo de bombeo y la succión según sus necesidades, comodidad y flujo de leche.
Relájese y siéntese cómodamente mientras ocurre la extracción, gracias a nuestro diseño que le permite sentarse erguida, en lugar de tener que inclinarse hacia delante.
Debido a que tiene pocas piezas, nuestra nueva bomba es fácil de configurar y limpiar.
Para alimentar a su bebé con leche extraída, simplemente acople la tetina blanda al recipiente del biberón. Para almacenar la leche para alimentar a su bebé más adelante, cierre el biberón con el disco sellador.
Cada bebé se alimenta de manera diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Diseñamos toda una variedad de flujos, por lo que podrá encontrar el perfecto para su bebé y, así, personalizar su biberón. Todas las tetinas de respuesta natural están hechas de silicona suave.
Material
Qué se incluye
Funciones
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.