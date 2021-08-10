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        Descontinuado

        Philips AventSCF430/13 Manual Breast Pump

        SCF430/13

        4.3
        | (37) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
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        ha recomendado este producto

        10/08/2021

        España

        España

        Sacaleches phillips avent

        Es un sacaleches recomebdable para mamas 100%. Muy facil de usar ,comodo y eficaz.

        Ventajas

        Cómodo, manejable,no duele y muy faciñ de lavar

        Contras

        Cuesta pillar el "truco" y que salga leche pero una vez te haces con el es fantadtico. Debería incluir otro bibe

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual

        Sí, recomiendo este producto

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        09/08/2021

        España

        España

        El sacaleches que toda madre necesita

        El producto es realmente excelente se adapta bien al pecho y pezón, con el diseño de su almohadilla gracias a los bordes la leche no se derrama al sacarlo o si se te ha descolocado por moverte. Las succiones que realiza se siente suave y el ritmo y vaciado se hace fácil y cómodo. El producto es ligero y fácil de agarrar lo que resulta ideal para utilizarlo tanto fuera o en casa de forma sencilla y silenciosa. Fácil de limpiar y montar. El biberon también me ha resultado perfecto para mi bebe ya que su tetina es alargada y con su diseño redondeado simulando al pecho es perfecto para que el bebe autoregule el hambre debido a su succión activa ya que no le cae por gravedad y además es ideal para evitar confusión entre pecho materno y biberon. Un producto altamente recomendado

        Ventajas

        Producto ligero, fácil de limpiar. Con buen diseño para evitar derrame y se ajusta adecuadamente al pezón y pecho sin hacer presión

        Contras

        Al producto no puedo ponerle nada en contra. Al comienzo puede crear un efecto vacío que es doloro, pero no es fallo del producto sino hasta que la persona coje practica.

        Sí, recomiendo este producto

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        31/07/2021

        España

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        Enamorada de Philips Avent

        Siempre había preferido el sacaleches electrónico pero este me sorprendió gratamente, es muy cómodo y fácil de utilizar, Se adapta perfectamente y no es doloroso, es muy práctico para llevarlo en todo momento y no hace casi ruido, estoy contenta con el pero ciertamente para uso diario sigo prefiriendo el eléctrico que en mi opinión es más rápido y tiene mayor succión, pero el sacaleches manual lo recomiendo totalmente es un excelente completo muy útil y adicionalmente los teteros avent siempre son los mejores

        Ventajas

        Practico y cómodo

        Contras

        Tiempo

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