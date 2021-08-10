Tras probar el Sacaleches manual de Philips durante 15 días, me quedo bastante satisfecho por su uso fácil, fácil limpieza y su tamaño compacto. El Sacaleches viene con un biberón de 125 ml, dos discos de lactancia, manual de instrucciones y el sacaleches, con lo cual es muy completo. En cuanto a su uso es muy sencillo, ya que se acomoda facilmente al pecho por la forma del cojín, el sistema de succión que tiene hace la compresión justa para que no sea molesto para la madre, y que no sea necesario tenes que estar inclinada, ya que puedes usarlo estando comodamente sentada, ademas del agarre sencillo para poder apretar el mango compresor. La válvula que lleva hace que no se pierda la succión con el pecho, ya que deja caer la leche al biberón facilmente. Su limpieza es facilísima tanto a mano como en el lavavajillas, ya que solo consta de 5 piezas facilmente desmontables y montables, tres de ellas de silicona de buena calidad que no se deforman tras meterlas en el lavavajillas. El unico "fallo" seria que no viene con una bolsa para poder guardarlo para poder transportarlo o guardarlo, pero eso es facilmente solucionable. y el no poder poner las bolsas de almacenamiento de leche directamente en el succionador, o por medio de adaptador