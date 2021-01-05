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Philips Avent chupete ultra soft
Descontinuado
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SCF528/12
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He leído noticias sobre los chupetes y el BPA. ¿Cómo verifica Philips Avent que sus chupetes no contienen BPA?
¿Son seguros los chupetes Philips Avent para un desarrollo bucal saludable?