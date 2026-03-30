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  • El chupete más suave para la piel sensible de su bebé
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Descontinuado

Philips Aventchupete ultra soft

SCF529/12

El chupete más suave para la piel sensible de su bebé
Cuide la piel sensible de su bebé con el chupete ultra soft Philips Avent. Su protector flexible y muy suave* se ajusta a las curvas de las mejillas, por lo que deja menos marcas e irrita menos la piel; así podrá calmar a su bebé de manera más cómoda.
Ver todos los beneficios

Protector flexible para un ajuste cómodo

El chupete más suave para la piel sensible de su bebé

  • Súper suave y flexible

  • 6-18m

  • Anatómicos y sin BPA

  • 1 unidad

Protector suave y flexible para reducir las marcas en y la irritación en la piel

Protector suave y flexible para reducir las marcas en y la irritación en la piel

La piel sensible necesita cuidado adicional. Nuestra tecnología de protección permite que este chupete siga las curvas naturales del rostro del bebé para lograr un ajuste cómodo. Su bebé tendrá menos marcas e irritación en la piel.

Protector redondeado que ofrece más comodidad todos los días

Protector redondeado que ofrece más comodidad todos los días

Nuestro protector redondeado disminuye la presión y ofrece un efecto tranquilizante y cómodo, que es sutil para las mejillas de su bebé.

Adorado por bebés de todo el mundo*

Adorado por bebés de todo el mundo*

Cuando preguntamos a las madres cómo respondían sus pequeños a nuestras suaves tetinas de silicona, el 98 %, en promedio, afirmó que su bebé aceptaba los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Avisos legales

  1. Desarrollado en colaboración con madres y profesionales del área de la salud

  2. En las pruebas de consumidores en los EE. UU. del 2016-2017 se muestra una aceptación promedio de la tetina con textura Philips Avent del 98%, la cual utilizamos en nuestros chupetes ultra air y ultra soft

  3. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  4. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  5. Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento

  6. El 85 % de las madres encuestadas consideró que este chupete era más suave que ocho modelos similares de otras marcas líderes; estudio independiente realizado en EE. UU., febrero de 2017.