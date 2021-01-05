Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Philips Avent Chupete Ultra Air
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF544/10
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Eco passport - English (US)
Manual del usuario
Todas (9)
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?
¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?
¿Durante cuánto tiempo se puede utilizar un chupete Philips Avent?