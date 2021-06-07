Fácil de usar
200 ml
6m+
niña
.
La boquilla incorpora la válvula, lo que garantiza que el ensamblaje sea rápido y sin complicaciones.
El contenedor del vaso con boquilla está diseñado para permitir un agarre fácil de las manos pequeñas.
4.2
de 5
76
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
Evaviana
07/06/2021
España
Parte de la promoción
Me a encantado
Me a sido muy útil, mi niño coge solito el vaso y bebe agua, si se lo aconsejó a las mamás
Ventajas
Muy útil para que el niño lo coja solo
Contras
Ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
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Tmoreno
24/05/2021
España
Parte de la promoción
Le ha encantado a mi hijo
A mi hijo le a gustado muchisimo no quiere otro vaso ni ninguna botella solo bebe del vaso asin que tanto en casa como cuando vamos al parque o a lanplazoleta lo llevamos en su mochila
Ventajas
Su tamaño y diseño
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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78peluquita
24/05/2021
España
Parte de la promoción
Vaso antigoteo
Una gran elección para nuestra pequeña de dos años, sobretodo pq al ser antigoteo lo dejamos dentro de su cuna y así cuando tiene sed por la noche simplemente busca el vaso antigoteo y bebé evitando nos el levantarnos Además se pude caer mil veces que dura y dura, boquilla blandita y super cómoda, mangos de agarre y con todo la seguridad de Philips avent libre de cualquier sustancia que sea perjudicial para los más pequeños Tamaño cómodo que cabe en cualquier sitio e ideal para llevar a la playa o parque
Ventajas
comodidad, agarre
Contras
Ninguno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.