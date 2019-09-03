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  • El primer paso para dejar el biberón
  • El primer paso para dejar el biberón

Descontinuado

Philips AventBiberón de entrenamiento

SCF625/01

4.3
| (7) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
El primer paso para dejar el biberón
El biberón de entrenamiento Philips Avent incluye una boquilla blanda y asas de fácil agarre para que el bebé aprenda a beber de forma independiente.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Vaso con boquilla blanda

El primer paso para dejar el biberón

  • 125 ml

Suave

Suave

Especialmente diseñada para encías delicadas

Incluye asas de entrenamiento

Coloque estas asas a un biberón y tetina que esté usando el bebé para ayudarle a aprender a beber de forma independiente

Compatible con los biberones y vasos Philips Avent

Todos los biberones y vasos Philips Avent son compatibles, a excepción de los biberones de vidrio y los vasos para niños más grandes, por lo tanto, puede mezclarlos y combinarlos para crear el vaso perfecto que satisfaga las necesidades de desarrollo individual de su niño pequeño.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 5

7

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
1

03/09/2019

España

España

Bineron avent

Mi hijo con su bibi el es feliz y yo con avent me siento segura!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

11/12/2013

España

España

El mejor para aprender

Desde hace casi dos años que tengo este vasito de Avent y puedo decir que es la mejor compra que he podido hacer. No sale ni una gota de agua, eso las madres nos interesa mucho. Y para los peques muy cómodo. 100% recomendado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

25/06/2020

Chile

Chile

Excelente producto

Quería darle lo mejor a mi bebé y lo conseguí con philips

Ventajas

Manejable, excelente calidad

Contras

A veces inalcanzable por el valor comercial

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 