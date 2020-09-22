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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Descontinuado

Philips AventTetina anticólicos

SCF634/27

4.8
| (20) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestra tetina anticólicos está diseñada para brindar una alimentación sin interrupciones. El aire se libera hacia el biberón y lejos de la barriguita del bebé. La textura estriada evita la contracción de la tetina y reduce las interrupciones en la alimentación y la incomodidad.
Ver todos los beneficios

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 2 piezas

  • Tetina de flujo rápido

  • 6m+

Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*

Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.

60 % menos malestar durante la noche*

60 % menos malestar durante la noche*

El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.

La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida

La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida

La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

20

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

3
2

22/09/2020

Central América

Central América

Muy buena duraccion!

El producto cumple con el claim de anticolico y también tiene buena duraccion!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos

15/05/2012

España

España

Este producto es excelente

Excelente producto, durabilidad y confiabilidad lo recomiendo 100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos

11/04/2012

España

España

Funciones super excelentes

Es super duradera, mantiene su forma cuando el bebe la usa, bien asimilada por un bebe que es lactado solamente en el proceso de cambiar a biberon, facil de limpiar, no desmerece como otras.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos

Avisos legales

  1. Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.

  2. Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.

  4. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE