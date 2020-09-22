Descontinuado
2 piezas
Tetina de flujo rápido
6m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
4.8
de 5
20
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
22/09/2020
Central América
Muy buena duraccion!
El producto cumple con el claim de anticolico y también tiene buena duraccion!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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marianelat
15/05/2012
España
Este producto es excelente
Excelente producto, durabilidad y confiabilidad lo recomiendo 100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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maga
11/04/2012
España
Funciones super excelentes
Es super duradera, mantiene su forma cuando el bebe la usa, bien asimilada por un bebe que es lactado solamente en el proceso de cambiar a biberon, facil de limpiar, no desmerece como otras.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE