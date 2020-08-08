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  • Facilita la transición del bebé al vaso
  • Facilita la transición del bebé al vaso

Descontinuado

Philips AventKit de transición del biberón al vaso

SCF638/01

4.9
| (30) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Facilita la transición del bebé al vaso
Este kit de transición anticólicos facilita la transición del bebé a su primer vaso. Gracias a sus mangos de fácil sujeción, el bebé podrá beber de manera independiente de la tetina familiar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Facilita la transición del bebé al vaso

  • 120 ml (4 oz)

  • 4m+

Asas desmontables fáciles de sujetar

Asas desmontables fáciles de sujetar

Coloque las asas de fácil sujeción en el biberón para que el bebé aprenda a alimentarse sin ayuda

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

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Este vaso está fabricado con material sin BPA

Este vaso está fabricado con material sin BPA

Este vaso Philips Avent está fabricado con materiales sin BPA.

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Opiniones

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4.9

de 5

30

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

08/08/2020

Central América

Central América

Empleado de Philips

Excelente

[Employee of philipsglobal] Excelente producto lo recomendaría siempre para la gente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

06/08/2020

Central América

Central América

El mejor aliado para alimentar a mi bebé

Tengo varios productos Avent para alimentar a mi bebé, sin embargo el favorito de ambas es el biberón, nos ayudas evitar que la bebé sufra esos dolorosos cólicos que roban su alegría, super recomendado!

Ventajas

Muy práctico, se puede combinar con otros

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

06/08/2020

Central América

Central América

Es la mejor opción

Es un producto de excelente calidad, desde que me lo recomendaron ha disminuido significativamente el reflujo en mi bebé. Sin dudas lo recomendaria.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 