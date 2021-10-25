Descontinuado
SCF653/27
Dos piezas
Flujo medio
3m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
2.4
de 5
20
Opiniones
Isabel111
25/10/2021
España
Lo mejor para pasar a cereales
La tetina de flujo variable ha sido lo mejor para mis hijos cuando he empezado a meter cereal en el biberon. Me encanta esta tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF655/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF655/27 Tetina Natural
COB6770
13/03/2018
España
NECESARIA.
TETINA DE SILICONA DURA PARA EL PRIMER MES DE NACIMIENTO DEL BEBE, HASTA QUE SE VAYA HABITUANDO EL USO.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF655/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF655/27 Tetina Natural
PledesmA
26/04/2016
España
Perfevtas
Cualquiera de las tetinas son perfectas para la boca y succión del bebé. No ha tenido ni un cólico. Hay tetinas para cada necesidad de flujo, no se deterioran.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF653/27 Natural nipple
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF653/27 Natural nipple
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE