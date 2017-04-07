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Descontinuado

Philips AventTetina Natural

SCF656/27

4
| (4) Opiniones
La forma natural de alimentar con biberón
La tetina para preparados más espesos de Philips Avent es ideal para alimentos con una consistencia más espesa, como cereales o sopas. La tetina dispone de un innovador diseño con pétalos que facilita un enganche natural similar al del pecho, para combinar fácilmente pecho y biberón.
Ver todos los beneficios

La forma natural de alimentar con biberón

  • Dos piezas

  • Flujo para preparados espesos

  • 6m+

Tetina sin BPA

Tetina sin BPA

Esta tetina está fabricada con silicona, un material sin BPA (conforme a la directiva de la UE, 2011/8/EU)

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Compatible con el biberón Natural de Philips Avent

Le aconsejamos que utilice las tetinas Natural solo con los biberones Natural.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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4.0

de 5

4

Opiniones

4
3
2

07/04/2017

España

España

Comprador verificado

A mi niña le b gusta mucho

A mi niña le ha gustado mucho. No usamos otra ahora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF656/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

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20/12/2013

España

España

muy buenas

Desde que las probé me gustaron mucho porque mi hija toma mejor con estas tetinas, son buenas, duran mucho tiempo y de precio están muy bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF654/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

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18/07/2020

Argentina

Argentina

Exelente!!!

Son de exelente calidad y durabilidad, las use con mi hijo de 8 años y ahora con mis mellis.

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF654/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE