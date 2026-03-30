Descontinuado
SCF657/27
Dos piezas
Flujo inicial
0 m
Esta tetina está fabricada con silicona, un material sin BPA (conforme a la directiva de la UE, 2011/8/EU)
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
Opiniones
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE