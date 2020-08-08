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  • Fácil almacenamiento de leche y alimentos
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Descontinuado

Philips AventRecipientes de leche materna de Avent

SCF680/04

4.9
| (30) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Fácil almacenamiento de leche y alimentos
Recipiente de leche materna SCF680/04 de Philips Avent para almacenar en el refrigerador o el congelador. Extraiga la leche directamente en el recipiente con solo colocarlo en el extractor de leche. Para alimentar a su bebé, solo tiene que reemplazar los discos selladores por las tetinas (no incluidas).
Ver todos los beneficios

Sin necesidad de trasvasar la leche

Fácil almacenamiento de leche y alimentos

  • 4 x 125 ml

Se pueden usar todas las tetinas y boquillas de Avent

Se pueden usar todas las tetinas y boquillas de Avent

Se pueden usar todas las tetinas y boquillas de Philips Avent con el recipiente de leche materna de Philips Avent (las tetinas no están incluidas).

Este biberón está fabricado con polipropileno, un material que no contiene BPA

Este biberón está fabricado con polipropileno, un material que no contiene BPA

Extraiga leche directamente en el recipiente de almacenamiento

Extraiga leche directamente en el recipiente de almacenamiento

Extraiga leche directamente en el recipiente para guardar con cualquiera de los extractores de leche Philips Avent

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Opiniones

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4.9

de 5

30

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

08/08/2020

Central América

Central América

Empleado de Philips

Excelente

[Employee of philipsglobal] Excelente producto lo recomendaría siempre para la gente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

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06/08/2020

Central América

Central América

El mejor aliado para alimentar a mi bebé

Tengo varios productos Avent para alimentar a mi bebé, sin embargo el favorito de ambas es el biberón, nos ayudas evitar que la bebé sufra esos dolorosos cólicos que roban su alegría, super recomendado!

Ventajas

Muy práctico, se puede combinar con otros

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

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06/08/2020

Central América

Central América

Es la mejor opción

Es un producto de excelente calidad, desde que me lo recomendaron ha disminuido significativamente el reflujo en mi bebé. Sin dudas lo recomendaria.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

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