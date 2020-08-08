Descontinuado
4 x 125 ml
Se pueden usar todas las tetinas y boquillas de Philips Avent con el recipiente de leche materna de Philips Avent (las tetinas no están incluidas).
Extraiga leche directamente en el recipiente para guardar con cualquiera de los extractores de leche Philips Avent
4.9
de 5
30
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
08/08/2020
Central América
Empleado de Philips
Excelente
[Employee of philipsglobal] Excelente producto lo recomendaría siempre para la gente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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Becca96
06/08/2020
Central América
El mejor aliado para alimentar a mi bebé
Tengo varios productos Avent para alimentar a mi bebé, sin embargo el favorito de ambas es el biberón, nos ayudas evitar que la bebé sufra esos dolorosos cólicos que roban su alegría, super recomendado!
Ventajas
Muy práctico, se puede combinar con otros
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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Jeforeroc
06/08/2020
Central América
Es la mejor opción
Es un producto de excelente calidad, desde que me lo recomendaron ha disminuido significativamente el reflujo en mi bebé. Sin dudas lo recomendaria.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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