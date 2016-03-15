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  • Estimula la alimentación de forma divertida
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Descontinuado

Philips AventSet de alimentación infantil 6m+

SCF716/00

3.5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Estimula la alimentación de forma divertida
Conjunto para la hora de comida para bebés SCF716/00 de Philips Avent para las etapas de desarrollo de su hijo
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Conjunto para la hora de comida para niños

Estimula la alimentación de forma divertida

  • Sin BPA

Desarrollados con la colaboración de psicólogos infantiles

Desarrollados con la colaboración de psicólogos infantiles

Sin BPA

Fácil limpieza y aptos para lavavajillas

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

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3.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
2
1

15/03/2016

España

España

Muy creativo

Sus colores y formas, refleja el estudio que han realizado antes de hacer el producto,,,,buena variedad de productos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+

23/08/2019

Argentina

Argentina

No es práctico

Los platos son divinos en cuanto a lo estético, pero no del todo funcionales al momento de usarlos, ya sea por exposición al microondas, o según manual, el uso de detergente para su lavado, se ha visto comprometido el plástico pegado en los mismos. A mi criterio, sería mucho mejor tener los platos SIN esos diseños, pero con la absoluta confianza de que ningún producto tóxico puede quedar en la comida del bebé. La resistencia de los platos es buena. Los tamaños son adecuados.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF716/00 Set de alimentación infantil (6m+)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF716/00 Set de alimentación infantil (6m+)

Avisos legales

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 