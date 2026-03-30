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  • La tapa giratoria mantiene al sorbete siempre higiénico
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Descontinuado

Philips AventVasos con bombilla

SCF760/00

La tapa giratoria mantiene al sorbete siempre higiénico
El vaso con sorbete SCF760/00 de Philips Avent es una solución ideal para su bebé. Es hermético, su tapa giratoria única facilita la independencia del bebé, se desarma completamente y es lavable.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Sistema hermético, facilita la independencia del niño

La tapa giratoria mantiene al sorbete siempre higiénico

  • 260 ml

  • Sorbete para bebés desde 12 meses

Sorbete blando con válvula antiderrames integrada

El niño podrá girar la tapa con facilidad para abrir o cerrar

La tapa giratoria mantiene al sorbete limpio

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 