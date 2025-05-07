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  • Sustituya el popote fácilmente según sea necesario
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Descontinuado

Philips AventVasos con bombilla

SCF797/00

3
| (6) Opiniones
Sustituya el popote fácilmente según sea necesario
El conjunto de popotes flexibles de repuesto Philips Avent incluye 2 popotes. El conjunto es perfecto en caso de que se pierda una pieza o para renovar el popote y, de este modo, mantener el vaso en condiciones limpias e higiénicas para su uso en cualquier momento.
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Sustituya el popote fácilmente según sea necesario

  • Conjunto de popotes de reemplazo

  • Pack de 2

Reemplace fácilmente el popote para mantenerlo limpio

Apto para todos los vasos con popote flexible

Apto para todos los vasos con popote flexible

Utilícelo como viene en el paquete para los vasos con popote flexible de 296 ml. Para los vasos con popote de 207 ml, utilice tijeras domésticas para acortar el popote 3 cm. Para facilitar la medición, revise la parte lateral del paquete.

La parte inferior de la bombilla está doblada para beber fácilmente hasta el último sorbo

La parte inferior de la bombilla está doblada para beber fácilmente hasta el último sorbo

La parte inferior de la bombilla está doblada para que este alcance fácilmente el líquido que permitirá beber en una posición natural.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.0

de 5

6

Opiniones

4
3
2

07/05/2025

Central América

Central América

¿Y la sostenibilidad?

Por un tema de sostenibilidad medioambiental, deberían considerar volver a tener stock de este producto. Sin este repuesto, lamentablemente se tiene que terminar desechando el vaso en su totalidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF797/00 Vasos con bombilla

Sí, recomiendo este producto

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13/11/2022

Peru

Peru

Ya no hay stock

Es un buen producto, en los cinco años q lo usé, nunca tuve problemas. Es una pena q ya no se encuentre este repuesto.

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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17/07/2020

Argentina

Argentina

Repuesto perfecto

Realmente el producto es tal cual se ve en la foto! Nosotros tuvimos que cortar la pajita porque para el vaso 9meses y con la tijera y según las instrucciones indicadas en la web no tuvimos ningún problema!! Quedo genial y funciona a la perfección!!! Muchas gracias

Ventajas

Llego en el tiempo indicado al momento de realizar la compra

Contras

Ninguno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF797/00 Vasos con sorbete

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 