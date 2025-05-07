Descontinuado
SCF797/00
Conjunto de popotes de reemplazo
Pack de 2
Utilícelo como viene en el paquete para los vasos con popote flexible de 296 ml. Para los vasos con popote de 207 ml, utilice tijeras domésticas para acortar el popote 3 cm. Para facilitar la medición, revise la parte lateral del paquete.
La parte inferior de la bombilla está doblada para que este alcance fácilmente el líquido que permitirá beber en una posición natural.
3.0
de 5
6
Opiniones
jablock
07/05/2025
Central América
¿Y la sostenibilidad?
Por un tema de sostenibilidad medioambiental, deberían considerar volver a tener stock de este producto. Sin este repuesto, lamentablemente se tiene que terminar desechando el vaso en su totalidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF797/00 Vasos con bombilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF797/00 Vasos con bombilla
13/11/2022
Peru
Ya no hay stock
Es un buen producto, en los cinco años q lo usé, nunca tuve problemas. Es una pena q ya no se encuentre este repuesto.
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF797/00 Vasos con bombilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF797/00 Vasos con bombilla
Tuteds
17/07/2020
Argentina
Repuesto perfecto
Realmente el producto es tal cual se ve en la foto! Nosotros tuvimos que cortar la pajita porque para el vaso 9meses y con la tijera y según las instrucciones indicadas en la web no tuvimos ningún problema!! Quedo genial y funciona a la perfección!!! Muchas gracias
Ventajas
Llego en el tiempo indicado al momento de realizar la compra
Contras
Ninguno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF797/00 Vasos con sorbete
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.