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Descontinuado

Philips Avent- SCF802/02 Soft, bite-resistant spout cup

SCF802/02

4.3
| (19) Opiniones | 83% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.3

de 5

19

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

3
2

25/09/2023

Argentina

Argentina

A todo terreno!!

A parte del lindo design y colores es una vasito muy muy práctico y cómodo. No derrama ni gotea y lo mejor, si se cae no se rompe.

Ventajas

Practicidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup

25/09/2023

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Me súper funcionó para la transición de mamadera!

[Employee of philipsglobal] Hola! Soy empleada de Philips, use este vacito con mi hijo y me sirvió para la transición para pasar de mamadera a vacito. Le encantó y nos funcionó un montón ❤️

Ventajas

Todo!

Contras

La tapita es fácil de perder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup

25/09/2023

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Gran compra

[Employee of philipsglobal] Muy bueno! Mi sobri no agarraba el vasito y este finalmente le gustó, esa parte más angosta en el cuerpo del vaso lo ayuda a agarrarlo bien y que no se caiga. A mi me gusta que tiene buena capacidad y es fácil de lavar por dentro.

Ventajas

El tamaño y la forma del vaso

Contras

No veo contras

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup