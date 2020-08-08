ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

Descontinuado

Philips AventBiberón anticólicos

SCF812/17

4.9
| (30) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestro biberón anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé, a fin de disminuir los cólicos, las molestias y las interrupciones durante la alimentación. Gracias a su válvula anticólicos integrada, el aire no entra en la barriguita del bebé.
Ver todos los beneficios

Diseñado para una alimentación ininterrumpida

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina de flujo para recién nacidos

  • 0m+

Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*

Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.

60 % menos malestar durante la noche*

60 % menos malestar durante la noche*

El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.

La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida

La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida

La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

30

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

08/08/2020

Central América

Central América

Empleado de Philips

Excelente

[Employee of philipsglobal] Excelente producto lo recomendaría siempre para la gente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

06/08/2020

Central América

Central América

El mejor aliado para alimentar a mi bebé

Tengo varios productos Avent para alimentar a mi bebé, sin embargo el favorito de ambas es el biberón, nos ayudas evitar que la bebé sufra esos dolorosos cólicos que roban su alegría, super recomendado!

Ventajas

Muy práctico, se puede combinar con otros

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

06/08/2020

Central América

Central América

Es la mejor opción

Es un producto de excelente calidad, desde que me lo recomendaron ha disminuido significativamente el reflujo en mi bebé. Sin dudas lo recomendaria.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.

  3. Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

  4. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.