Descontinuado
1 biberón
11 oz/330 ml
Tetina de flujo medio
3m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
4.4
de 5
41
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
lrmendez
26/10/2020
Central América
Este producto es tan útil para la maternidad
El tamaño es muy adecuado, es muy fácil de limpiar, sencillamente me encanta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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AlexRod21
26/10/2020
Central América
Calidad increíble
Como padre recomendaría el producto a mis familiares y amigos, ya que considero que tiene una gran calidad en materiales y acabado, adicionalmente, es cómodo de trasladar y no se derrama el contenido, Adicionalmente, ayudan para que mi bebé no tenga reflujo.
Ventajas
Calidad de matriales
Contras
Precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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Lorenadew
26/10/2020
Central América
No más cólicos
Con el Biberón anticolic se logra reducir significativamente las dolencias del bebé después de alimentarlo
Ventajas
Disponibilidad, seguridad y garantía
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.