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Descontinuado

Philips AventSCF821/15 Anti-colic baby bottle

SCF821/15

4.9
| (189) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.9

de 5

189

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

11/12/2020

España

España

Buenisimo

Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo

Ventajas

Tetina,ancho,fácil limpieza

Contras

Nda

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Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

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Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

11/12/2020

España

España

Avent anti-colic

Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

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10/12/2020

España

España

Biberón anticólicod

Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.

Ventajas

Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente

Contras

Dificil encontrar recambios tetina

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