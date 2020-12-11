Descontinuado
4.9
de 5
189
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Odin29
11/12/2020
España
Parte de la promoción
Buenisimo
Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo
Ventajas
Tetina,ancho,fácil limpieza
Contras
Nda
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Probadora_tester
11/12/2020
España
Parte de la promoción
Avent anti-colic
Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Caspau
10/12/2020
España
Parte de la promoción
Biberón anticólicod
Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.
Ventajas
Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente
Contras
Dificil encontrar recambios tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos