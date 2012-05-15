Se adapta a la boca y las manos del bebé

La línea de mordederas con animales SCF890/01 sin BPA de Avent masajea las encías de su bebé en todas las etapas de dentición. El diseño colorido y divertido se adapta perfectamente a las manos y a la boca del bebé para ayudarlo a aliviar las molestias durante el proceso de dentición.