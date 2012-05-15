Descontinuado
Primera etapa
Mordedera para los dientes frontales
Esta mordedera tiene distintas texturas para dar varios niveles de presión para aliviar el dolor del proceso de dentición de su bebé.
Sin BPA: conforme a la directiva de la UE 2011/8/EU.
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Tureina
15/05/2012
España
Le gusta a mi bebé.
Cuando mi bebé tenía 4 meses no le gustaba mucho porque el mordedor era muy ancho para él pero ahora que ya tiene 8 meses le encanta, se pasa varios minutos mordiendolo y noto que le agrada bastante.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF890/01 Teether Animal Shaped Range
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF890/01 Teether Animal Shaped Range