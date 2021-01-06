Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Avent Línea de mordederas Animal
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF894/01
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Manual del usuario
Todas (5)
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Se pueden esterilizar los mordedores?
¿De qué material están hechos los mordedores?
¿Durante cuánto tiempo debería usar el bebé el mordedor de Philips Avent?
¿Cómo se limpia el mordedor de Philips Avent?