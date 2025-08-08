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Descontinuado

Philips AventSCY100/01 Anti-colic baby bottle

SCY100/01

5
| (9) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
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Opiniones

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5.0

de 5

9

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

08/08/2025

México

México

Empleado de Philips

PRACTICIDAD

[Employee of philipsglobal] Mi bebe no tiene mas colicos con estos biberones, me gustan mucho y son muy practicos

Ventajas

PEQUEÑAS Y PRACTICAS

Contras

No tengo nada en contra de estas mamilas

Esta reseña se realizó para SCY100 Biberón anticólicos

Esta reseña se realizó para SCY100 Biberón anticólicos

05/08/2025

México

México

Empleado de Philips

Producto altamente recomendable, bebé con reflujo

[Employee of philipsglobal] Porque los usa mi bebé y han salido muy buenos ya que padece de reflujo desde el nacimiento, He recomendado estas mamilas a mis conocidas que tienen hijos o también a quienes están pensandi en ser papás. Ya que no se van arrepentir con la selección.

Ventajas

Le ayudó a mi bebé con reflujo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY100 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY100 Biberón anticólicos

23/07/2025

México

México

Empleado de Philips

Básico para un recién nacido..

[Employee of philipsglobal] Ideal y necesario para recién nacidos y madres primerizas

Ventajas

Este biberon es necesario para una nueva mamá

Contras

-------

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY100 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY100 Biberón anticólicos