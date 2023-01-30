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Philips AventNatural Response SCY900/02 Baby Bottle

SCY900/02

4.7
| (30) Opiniones | 96% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.7

de 5

30

Opiniones

96%

ha recomendado este producto

1

30/01/2023

España

España

El tamaño es ideal para los primeros biberones

Aunque yo no pude alimentar a mi bebé con este biberón, por que me llegaron cuando el bebé tenía 6meses, cambiándole la tetina lo utilizo para darle el agua al bebé.

Ventajas

Ligero y fácil limpieza y tamaño perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

30/01/2023

España

España

Perfecto

A mi hija le ha gustado mucho, lo ha aceptado a la primera y hasta ahora había demostrado ser bastante exquisita en este tema. El biberón es estilizado para poder cogerlo con facilidad, no es nada pesado. La tetina es pequeña, redondeada, suave y flexible. No tenemos ninguna queja.

Ventajas

Tetina suave y flexible

Contras

Dificultad de encontrar recambios

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

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Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

20/01/2023

España

España

Me encanta tanto para 0-3 meses como para AC

Durante la alimentación complementaria lo hemos utilizado muchísimo ya que a veces si come regular la comida siempre puedes darle un poco de leche al final y con un biberón pequeño vale. En general son los que más usamos. La nueva tetina es un lujo porque el bebé puede respirar tranquilamente, no le sale sin chupar como con las antiguas

Ventajas

Tamaño muy práctico

Contras

Me ha gustado todo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+