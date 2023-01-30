Descontinuado
4.7
de 5
30
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
Andalucia
30/01/2023
España
Parte de la promoción
El tamaño es ideal para los primeros biberones
Aunque yo no pude alimentar a mi bebé con este biberón, por que me llegaron cuando el bebé tenía 6meses, cambiándole la tetina lo utilizo para darle el agua al bebé.
Ventajas
Ligero y fácil limpieza y tamaño perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Druss43
30/01/2023
España
Parte de la promoción
Perfecto
A mi hija le ha gustado mucho, lo ha aceptado a la primera y hasta ahora había demostrado ser bastante exquisita en este tema. El biberón es estilizado para poder cogerlo con facilidad, no es nada pesado. La tetina es pequeña, redondeada, suave y flexible. No tenemos ninguna queja.
Ventajas
Tetina suave y flexible
Contras
Dificultad de encontrar recambios
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Rinoa
20/01/2023
España
Parte de la promoción
Me encanta tanto para 0-3 meses como para AC
Durante la alimentación complementaria lo hemos utilizado muchísimo ya que a veces si come regular la comida siempre puedes darle un poco de leche al final y con un biberón pequeño vale. En general son los que más usamos. La nueva tetina es un lujo porque el bebé puede respirar tranquilamente, no le sale sin chupar como con las antiguas
Ventajas
Tamaño muy práctico
Contras
Me ha gustado todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+