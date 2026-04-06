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Philips AventNatural Response SCY903/67 Baby Bottle

SCY903/67

4.8
| (64) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.8

de 5

64

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

1

06/04/2026

España

España

El biberón que recomendaría a cualquier mamá

Desde que nació mi bebé, una de las cosas que más me preocupaba era encontrar un biberón que realmente le resultara cómodo y que no le causara gases o molestias. Después de probar varios, di con el Philips AVENT y la verdad, ha sido un antes y un después. Lo primero que noté fue lo fácil que le resultó adaptarse. La tetina tiene una forma muy parecida al pecho, así que el cambio entre lactancia y biberón ha sido súper natural, sin rechazos ni dramas. Para mí, eso ya es oro. Además, he notado que traga mucho menos aire, lo que se traduce en menos cólicos (y más tranquilidad para todos en casa). También me encanta lo fácil que es de limpiar; al final, cuando eres madre, cualquier cosa que te ahorre tiempo se agradece muchísimo. Otro punto a favor es que se siente de buena calidad, resistente, y no gotea, que parece una tontería pero evita muchos pequeños desastres. En resumen, si estás buscando un biberón que sea cómodo para tu bebé y práctico para ti, yo lo recomendaría sin dudarlo.

Ventajas

COMODIDAD, NATULARIDAD, CALIDAD

Contras

NADA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón

03/04/2026

España

España

Ideal

Me encanta el biberón Natural Response Nighttime SCY903/81. Es muy cómodo tanto para el bebé como para los padres, especialmente por la noche — ayuda a que la toma sea más tranquila y sin prisas. Además, ya he probado varias veces productos de esta marca y siempre quedo satisfecha con la calidad y el resultado. Se nota que está pensado para el bienestar del bebé.

Ventajas

Flujo natural que se adapta al ritmo del bebé • Ideal para tomas nocturnas — menos molestias y más calma • Diseño cómodo y fácil de sujetar • Material de buena calidad y duradero • Fácil de limpiar

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón

Sí, recomiendo este producto

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01/04/2026

España

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Biberón nocturno

Biberón cómodo para tomárselo el bebe solo, fácil agarre y con un aro que se ve en la oscuridad, fácil de encontrar, la tetina si no succiona no sale la leche, a mí bebé le ha gustado.

Ventajas

Se ve por la noche

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón

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