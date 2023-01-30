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Philips AventNatural Response SCY906/01 Baby Bottle

SCY906/01

4.7
| (33) Opiniones | 96% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.7

de 5

33

Opiniones

96%

ha recomendado este producto

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1

30/01/2023

España

España

Perfecto

A mi hija le ha gustado mucho, lo ha aceptado a la primera y hasta ahora había demostrado ser bastante exquisita en este tema. El biberón es estilizado para poder cogerlo con facilidad, no es nada pesado. La tetina es pequeña, redondeada, suave y flexible. No tenemos ninguna queja.

Ventajas

Tetina flexibles y suave. Biberón ligero.

Contras

Dificultad para encontrar recambios

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Esta reseña se realizó para Natural Response SCY906/01 Biberón 330ml, tetina T4

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Esta reseña se realizó para Natural Response SCY906/01 Biberón 330ml, tetina T4

23/01/2023

España

España

Muy útil para tomas largas o salidas

Producto correcto, cumple perfectamente con las características prometidas. El tamaño esalgo grande para la cantidad que come actualmente mi bebé, pero en cambio nos ha sido muy útil para programar paseos largos y llevar un solo biberón preparado. Destaco positivamente la ergonomía, especialmente las hendiduras para sujetarlo, y el sistema de tetina+tapa que hace que no gotee al agitarlo o transportarlo. También la tetina por sí misma, que regula perfectamente el flujo y solo permite salir líquido si hay succión efectiva. En lo que respecta al material, el plástico es realmente cómodo, ligero y manejable. La tetina me parece muy acertada desde el punto de vista de la ingesta controlada y la alimentación a demanda, realmente solo sale líquido cuando el bebé succiona de forma efectiva, por lo que lo veo la principal mejora con respecto a modelos anteriores. Para la limpieza lo habría preferido algo más ancho, pero perdería la comodidad en el agarre, con lo que lo veo equilibrado. La tetina algo más complicada de limpiar que otras marcas y modelos, pero no tanto como para que no compense por sus otras ventajas ya citadas. El ensamblaje es sencillo, otra ventaja frente a la competencia. Como pega, a veces no está claro el punto en que cierra correctamente y puede derramarse un poco por la rosca. Sería útil un click o mecanismo similar que indique que se ha cerrado completamente.

Ventajas

Todas las características de la gama Natural Response: ergonomía, tetina response, no gotea, fácil ensamblaje

Contras

La limpieza y la precisión del ensamblaje

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Esta reseña se realizó para Natural Response SCY906/01 Biberón 330ml, tetina T4

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20/01/2023

España

España

Me encanta el tamaño

Para un bebé de 9 meses como el mío necesitas un tamaño más grande del habitual. Las nuevas tetinas de Philips avent natural son mucho mejores que las antiguas ya que no sale pasivamente el contenido sino que el bebé tiene que chupar para sacarlo lo cual es un punto a favor

Ventajas

El bebé tiene que chupar activamente para sacarlo, no sale a chorro como en las antiguas

Contras

El flujo es rápido aún así pero se soluciona cogiendo una de flujo más lento de la misma marca ya que se pueden intercambiar

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Esta reseña se realizó para Natural Response SCY906/01 Biberón 330ml, tetina T4

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