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Descontinuado

Philips AventNatural Response SCY930/01 Glass Baby Bottle

SCY930/01

4.6
| (37) Opiniones | 94% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.6

de 5

37

Opiniones

94%

ha recomendado este producto

2

20/06/2023

España

España

El diseño es muy bonito y comodo

Es de Cristal. Fácil limpieza y ergonómico para cogerlo. Pesa un poco, eso si. Me gusta que las tetinas no desprenden leche si el bebé no succiona, de esa forma come y traga a su ritmo igual que el pecho, que es lo que supone que imita este tipo de biberón. El medidor va de 10 en 10 ml. Por lo que es fácil saber lo que ha tomado y para preparar el alimento del niño. Lo recomiendo

Ventajas

La tetina

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2

16/06/2023

España

España

Producto recomendado

Muy contenta con el producto , ideal para el bebe y además muy sencillo para limpiar por las pocas piezas. Uso recomendable para los primeros meses debido a su capacidad 120 ml

Ventajas

Pocas piezas , facil limpieza

Contras

Capacidad , ya que mis hijas en el momento de recibirlo estaban tomando solo un biberon de 120 , para los demás necesitaba más capacidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2

14/06/2023

España

España

Un producto muy bien pensado

No conocía el producto y realmente me ha encantado por sus funciones. La tetina es muy blandita y de buen material, hace su función y evita cólicos. Creo que además se pueden comprar repuestos a parte por lo que sería un punto a favor. La botella es de cristal, puede parecer peligroso debido a ello pero es un material muy robusto y resistente. Se puede limpiar sin problema. Es justo lo que necesitaba. Realmente lo recomiendo al 100%

Ventajas

El diseño, los materiales, la tetina

Contras

El tamaño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2