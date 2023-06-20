Descontinuado
4.6
de 5
37
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
Tamii37
20/06/2023
España
Parte de la promoción
El diseño es muy bonito y comodo
Es de Cristal. Fácil limpieza y ergonómico para cogerlo. Pesa un poco, eso si. Me gusta que las tetinas no desprenden leche si el bebé no succiona, de esa forma come y traga a su ritmo igual que el pecho, que es lo que supone que imita este tipo de biberón. El medidor va de 10 en 10 ml. Por lo que es fácil saber lo que ha tomado y para preparar el alimento del niño. Lo recomiendo
Ventajas
La tetina
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2
16/06/2023
España
Parte de la promoción
Producto recomendado
Muy contenta con el producto , ideal para el bebe y además muy sencillo para limpiar por las pocas piezas. Uso recomendable para los primeros meses debido a su capacidad 120 ml
Ventajas
Pocas piezas , facil limpieza
Contras
Capacidad , ya que mis hijas en el momento de recibirlo estaban tomando solo un biberon de 120 , para los demás necesitaba más capacidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2
lauryta8
14/06/2023
España
Parte de la promoción
Un producto muy bien pensado
No conocía el producto y realmente me ha encantado por sus funciones. La tetina es muy blandita y de buen material, hace su función y evita cólicos. Creo que además se pueden comprar repuestos a parte por lo que sería un punto a favor. La botella es de cristal, puede parecer peligroso debido a ello pero es un material muy robusto y resistente. Se puede limpiar sin problema. Es justo lo que necesitaba. Realmente lo recomiendo al 100%
Ventajas
El diseño, los materiales, la tetina
Contras
El tamaño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2