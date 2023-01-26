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Philips AventNatural Response SCY933/01 Glass Baby Bottle

SCY933/01

4.5
| (37) Opiniones | 91% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.5

de 5

37

Opiniones

91%

ha recomendado este producto

1

26/01/2023

España

España

Gran biberon

El biberón es una pasada, mi bebé no ha tenido ni cólicos ni gases con él.

Ventajas

Sistema anticolicolicos tetina

Contras

El cristal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3

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Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3

19/01/2023

España

España

buen diseño

la tetina tiene cómo una ranura que deja espacio entre el cristal y la tetina en si que creo que ayuda a que no se trague el aire. Ademas al ser de cristal, me gustan mas que los de plasticos , los veo mas duraderos

Ventajas

se puede limpiar muybien

Contras

es más frágil que los de plástico

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Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3

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17/01/2023

España

España

Muy buen biberón

Estamos ante un biberón de cristal de 240 ml, con tapa y tetina que imita el pecho natural, lo que permite que el bebe sea quien marque los ritmos de comer, tragar, respirar, etc. Trae sistema anti-colicos, no gotea si el bebé no succiona. Es fácil de limpiar y sus materiales son de primera calidad

Ventajas

Es de cristal, anti-colicos, y tetina imitación pecho materno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3

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