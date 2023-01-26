Descontinuado
4.5
de 5
37
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Mono24
26/01/2023
España
Parte de la promoción
Gran biberon
El biberón es una pasada, mi bebé no ha tenido ni cólicos ni gases con él.
Ventajas
Sistema anticolicolicos tetina
Contras
El cristal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
sashah5
19/01/2023
España
Parte de la promoción
buen diseño
la tetina tiene cómo una ranura que deja espacio entre el cristal y la tetina en si que creo que ayuda a que no se trague el aire. Ademas al ser de cristal, me gustan mas que los de plasticos , los veo mas duraderos
Ventajas
se puede limpiar muybien
Contras
es más frágil que los de plástico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
Nowina10
17/01/2023
España
Parte de la promoción
Muy buen biberón
Estamos ante un biberón de cristal de 240 ml, con tapa y tetina que imita el pecho natural, lo que permite que el bebe sea quien marque los ritmos de comer, tragar, respirar, etc. Trae sistema anti-colicos, no gotea si el bebé no succiona. Es fácil de limpiar y sus materiales son de primera calidad
Ventajas
Es de cristal, anti-colicos, y tetina imitación pecho materno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3