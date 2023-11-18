Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Auriculares
Descontinuado
Asistencia técnica
SHE1350/00
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Declaración de conformidad de la UE
Todas (3)
Recibo una pequeña descarga eléctrica estática de mis auriculares Philips.
¿Hay algún mantenimiento para los auriculares Philips?
¿Cómo limpio mis auriculares Philips?