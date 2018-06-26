Descontinuado
SHL4405BK/00
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
Controladores inclinados de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.
El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.
Almohadillas suaves y controladores inclinados ideales para una comodidad duradera.
4.0
de 5
1
Resumen
Terranova
26/06/2018
Chile
Excelente sonido - precio inmejorable - super ligeros - discretos
Excelente calidad de sonido. Es muy claro, con acento en las notas altas sin descuidar las bajas y medios bien logrados. Discretos, elegantes y ligeros, ideales para ropa de vestir y trajes sin renunciar a unos buenos audífonos porque no son tan voluminosos como otros de su tipo, o también para salir de viaje. Pero sobre todo el sonido: bastante bueno, y la calidad del sonido en las llamadas es inmejorable. Sumamente recomendables. El único punto en contra es que, debido a su tamaño, el aislamiento es apenas suficiente y se percibe un poco el ruido exterior. Espero que pronto salgan otros audífonos de este tipo con diadema metálica.
Esta reseña se realizó para SHL4405BK Audífonos con micrófono
Esta reseña se realizó para SHL4405BK Audífonos con micrófono