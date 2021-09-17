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  • Excelente sonido para tu televisor
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Descontinuado

Audífonos de TV para inter. con cable

SHP2500/10

3.5
| (10) Opiniones | 80% ha recomendado este producto
Excelente sonido para tu televisor
Audífonos de tamaño completo para disfrutar del equipo HiFi y de la TV con un reflector acústico que ofrece un mayor rendimiento de graves.
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  • Música de TV en casa

  • Más comodidad por más tiempo

  • Control de volumen en el cable

Banda de sujeción completamente regulable y almohadillas para un ajuste óptimo

Almohadillas grandes para máximo aislamiento de ruidos

Con el cable extra largo de 6 metros, ver televisión a distancia es mucho más fácil

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

10

Opiniones

80%

ha recomendado este producto

2

17/09/2021

España

España

RECOMENDABLE

Muy buena relación calidad precio. Muy buen sonido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

26/07/2019

España

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Muy buna calidad de sonido lo utilizo para tv y pc y fenomenal

Muy buenos auriculares con la mejor calidad de sonido muy asequible se compatibiliza con muchos dispositivos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

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15/01/2011

España

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Sí, recomiendo este producto

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