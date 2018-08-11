Descontinuado
SHQ1400CL/00
Ideales para uso en el exterior
Lavable
Resistentes al agua y el sudor
Audífono
Personaliza tu ajuste. Elige entre los diseños con soporte para la oreja, aletas o audífonos para que se mantengan firmes sobre las orejas mientras te mueves.
Disfruta de un sonido de calidad que no bloquea el mundo que te rodea. El diseño acústico abierto deja entrar el sonido ambiental, para que puedas seguir atento a tu entorno y te mantengas más seguro mientras haces ejercicio al aire libre.
Diseñado para proporcionar durabilidad y resistencia. El cable revestido de Kevlar está protegido contra desgarros y roturas, por lo que resiste duros entrenamientos.
3.0
de 5
3
Opiniones
comodoro64
11/08/2018
Chile
Buena calidad auditiva y resistencia, pero gomas dificiles de reemplazar y deficiencia en recepción de sonido ambiente.
Estos audífonos han sido una gran sorpresa para mí, especialmente por su precio. Pese al enfoque deportivo con el que el producto se promociona, me sorprendió ver cómo es que el producto viene no con gomas de distintos tamaños si no de distintas formas adecuadas para cada tipo de ocasión, que incluye tanto usos casuales como deportivos. Gracias a ello, estos audífonos no sirven tan solo para entrenar si no también para entornos más casuales. Lo malo de ellas y del producto en general es que no vienen con instructivos que clarifiquen qué pares de gomas sirven para qué tipos de casos, por lo que se requiere mucho sentido común para saber cuáles pares usar para qué niveles de intensidad. También está que, al menos en el caso de los pares pequeños de uso casual, estos son difíciles de encajar sobre el marco de los audífonos, especialmente dado que uno no puede percatarse por anticipado que cada goma tiene impreso el audífono al que debe ir atachado. La calidad auditiva es mayor de lo que pensaba que sería para el precio al que este producto se vende, con lo que los sonidos son bastante claros y detallados. El clip incluido para sujetar los audífonos viene bastante bién de ayuda para cuando los cables se imponen como problema, aunque este también es un dilema mediano al momento de reajustarlo en una posición distinta. Considerando el precio del producto, me sorprende cómo es que pese a ello el cable es realmente duro y persistente, por lo que puedo decir que el producto cumple con el aspecto de ser relativamente duradero. Lamentablemente, no puedo decir necesariamente lo mismo de la tecnología de recepción de sonido ambiente, ya que no parece ser relativamente suficiente para recibir de forma adecuada los sonidos del exterior mientras uno escucha música y/o sonidos a volúmenes moderados, por lo que me veo en la necesidad de bajar el volumen un poco para mejorar mi percepción auditiva del exterior a costa de claridad auditiva con los medios que necesite escuchar. En conclusión, debo decir que pese al incumplimiento relativo de algunos de los aspectos y características promocionadas del producto, yo recomiendo mucho estos audífonos para quienes buscan obtener un producto económico y adecuado para todo tipo de ocasión, y no solamente de carácter deportivo o gimnasta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400BL Audífonos deportivos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400BL Audífonos deportivos
Marcelo21
16/10/2016
Argentina
Excelente producto
Muy buen diseño, el sonido es notable, livianos y cómodos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400BL Sports headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400BL Sports headphones
Maru2912
09/08/2017
Argentina
Comprador verificado
Desilusionada
Los compré aprovechando un descuento y sólo porque los SHQ1000/SHQ1200 no se fabrican más (no entiendo cómo pudieron discontinuar un modelo tan cómodo, práctico, resistente, con buen sonido). No me resultan cómodos, para nada, los adaptadores grandes son enormes, los medianos son los menos incómodos. Comparados con los SHQ noto una gran reducción de sonido, por lo que debo aumentar el volumen del reproductor. Mi apreciación general es de total decepción respecto del producto. Ojalá revean la decisión de haber discontinuado los SHQ y vuelvan a fabricarlos.
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400LF Audífonos deportivos
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400LF Audífonos deportivos