Descontinuado
SHQ3405BL/00
Ideales para el uso en áreas interiores
Resistentes al agua y el sudor
soporte para la oreja
Incluyen 3 pares de almohadillas de diferentes tamaños, para que disfrutes del mejor ajuste posible.
Con su soporte para la oreja ajustable patentado, los audífonos ActionFit garantizan un ajuste que resulta seguro y cómodo. Solo tienes que engancharte los auriculares en las orejas y deslizar el soporte ajustable arriba o abajo para ajustarlos perfectamente a tus orejas. Ya estás listo para dominar cualquier ejercicio o terreno y los auriculares se quedarán siempre en su sitio.
Los auriculares ActionFit están diseñados para ofrecer durabilidad y resistencia. Su cable reforzado de Kevlar está bien protegido contra desgarres y roturas, y puede soportar ambientes y entrenamientos extremos.
1.0
de 5
1
Resumen
Peperr
12/11/2016
España
Comprador verificado
Este producto posee pésimas caracteristicas
Pésima calidad. Malas prestaciones. Muy poco ergonomico.
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono