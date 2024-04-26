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Descontinuado

Audífonos inalámbricos intrauditivos con micrófono

TAE1205BK/00

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Escucha música sin enredos
Mantén tu música cerca. Estos audífonos inalámbricos resistentes al sudor y a las salpicaduras te ofrecen un sonido excelente, un ajuste intrauditivo cómodo y hasta 7 horas de tiempo de reproducción. Cuando más lo necesitas, una carga rápida de 15 minutos mantiene la música reproduciéndose durante 1 hora más.
Ver todos los beneficios

Escucha música sin enredos

  • Diseño cerrado atrás con control. 8 mm

  • Ajuste anatómico

  • Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)

  • Excelente aislamiento pasivo del ruido

Protección IPX4 resistente a salpicaduras y transpiración

Gracias a la certificación IPX4, estos audífonos realmente inalámbricos son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. También resisten la transpiración, así que no tienes de qué preocuparte si te quedas atrapado bajo la lluvia.

Seguros, flexibles, cómodos

Las puntas flexibles de ala se ajustan debajo del borde de la oreja, lo que permite un ajuste seguro y un mejor aislamiento pasivo del ruido. Un tubo acústico ovalado y las cubiertas intercambiables de los audífonos te ofrecen un cómodo ajuste intrauditivo. El cable plano de los audífonos se coloca cómodamente detrás del cuello, sin importar si los audífonos están dentro o fuera de las orejas.

Audífonos magnéticos. Cable plano que no se enreda

Estos audífonos tienen audífonos magnéticos que permanecen unidos y un cable plano para audífonos que no se enreda. Cuando los sacas de un bolso o bolsillo, no tendrás que desatar nudos antes de poder sintonizar tu lista de reproducción.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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26/04/2024

España

España

Se te caen a la primera

Hace más de 15 años que uso auriculares bluetooth de este tipo, pero de otras marcas. Hasta ahora son lo peor con diferencia que me he puesto en las orejas. Se caen solo con parpadear,y son molestos porque te los tienes que clavar hasta el tímpano para que eso no ocurra durante un par de minutos. Me arrepiento de haberlos comprado. Para conectados vía bluetooth, ni modo sin un tutorial de YouTube. Bfffgg.

Ventajas

De momento, nada

Contras

De momento todo.

Esta reseña se realizó para TAE1205BK Auriculares inalámbricos intrauditivos con micro

Esta reseña se realizó para TAE1205BK Auriculares inalámbricos intrauditivos con micro