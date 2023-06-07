Descontinuado
Reducción de ruido Pro
Dos micrófonos para llamadas nítidas
Estuche de carga inalámbrica
Protección IPX5 contra el agua
Estos auriculares realmente inalámbricos no solo tienen un diseño fantástico, sino que además te permiten concentrarte. La tecnología avanzada de cancelación activa de ruido filtra los sonidos no deseados y el modo de conciencia del exterior te permite escuchar el mundo que te rodea. Activa el modo de mejora de la voz en la aplicación Philips Headphones para hablar con alguien cercano sin necesidad de quitarte un auricular.
Mientras te desplazas, en el tren, en el parque o en el gimnasio. Sin importar dónde estés, los controladores perfectamente ajustados de 10 mm te ofrecen un gran sonido para cada canción, lista de reproducción y mucho más. Si te quitas uno de los auriculares, la música se pausa. Ponte el auricular de nuevo y la música se volverá a iniciar.
Gracias a los dos micrófonos centrados en el sonido de tu voz, te escucharán de forma clara. Además, puedes duplicar el tiempo de conversación utilizando un auricular mientras el otro se carga. Los micrófonos se asignan automáticamente al auricular que estás utilizando y solo tienes que cambiar al otro cuando la batería del auricular actual se esté agotando.
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Thomifco
07/06/2023
Argentina
Producto de excelente calidad
Producto de alta calidad en todo sentido, en las terminaciones, en la calidad de sonido (como phillips acostumbra), en la duración de batería y en la comodidad de uso. Se conecta al último dispositivo conectado por bluethoot en una velocidad increíble, apenás te lo ponés en la oreja ya está conectado. Tiene un excelente alcance. Tiene funciones espectaculares como detener lo que estás reproduciendo cuando te quitás los auriculares de la oreja (por ejemplo para conversar) y automáticamente volver a reproducir solamente colocándote el auricular de nuevo en la oreja. No sé porque Phillips no destaca esto porque es excelente. La aislación del sonido es impresionante, realmente no van a escuchar prácticamente nada del entorno, la gente les hablará y ustedes podrán ignorarlos sin sentimiento de culpa, recomiendo. También, Tiene muchas funciones para controlar desde el auricular, como cambiar canciones. En contra: no se puede "volver para atrás" en canciones (punto MUY en contra, ya que muchas veces uno quiere volver a escuchar algo recién reproducido) y que no hay forma de regular el sonido desde el auricular. Las llamadas no se escuchan bien a veces, sobre todo cuando hay viento, más que nada para el que te escucha. No se puede activar la aislación de sonido mientras estás en llamada, eso es otra contra importante, escuchás todos los ruidos del entorno. En conclusión: como todo dispositivo de audio phillips, vas a encontrarte con un producto de muy buena calidad a un precio más que razonable.
Ventajas
Conexión Bluethoot. Aislación de sonidos. Duración de batería. Calidad de sonido (como siempre).
Contras
Imposibilidad de ajustar el volúmen. Imposibilidad de retroceder canciones (¡super importante!). Las llamadas tienen mala calidad de audio (sobre todo en ambientes ruidosos), ya que es imposible activar la aislación de sonido en llamadas (muy mal esto) y con quien uno habla, también escucha todos los ruidos del entorno.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT5506BK Auriculares realmente inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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Lunatico21
24/08/2022
Argentina
Buena calidad de sonido, diseño comodo
El diseño intrautivo y la cubierta de silicona lo hace mucho mas comodo que los de vincha. Buena cantidad de horas de uso, se carga muy rapido tambien. Los uso con la aplicacion de Philips y tiene muchas mas prestaciones.
Ventajas
CAJA CARGADORA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT5506BK Auriculares realmente inalámbricos
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