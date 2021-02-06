Descontinuado
TAUE100BK/00
Sonido increíble
Ajuste anatómico
El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.
Los controladores de altavoz de alta calidad de 14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos graves profundos y un sonido nítido.
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2.6
de 5
7
Opiniones
06/02/2021
España
GENIALES
Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)
Ventajas
Muy buen sonido
Contras
Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUE100BK Auriculares
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUE100BK Auriculares
Victor771
14/02/2022
México
Bueno, Bonito y Barato
Sin duda mis estimados, por el precio que adquirí estos auriculares me hicieron dudar por un momento, y la verdad no me arrepiento por escoger éstos vs cualquier otra marca, he usado audífonos de diferente marca como Panasonic, Sony, JBL, Skullcandy y un sin fin, y sin duda dan ese sonido, junto con un buen controlador de sonido como Dolby, hacen retumbar muy bien!
Ventajas
Claro, un diez de diez.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUE100BK Audífonos
Sí, recomiendo este producto
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Clonadoy
04/09/2022
México
Muy buen producto
Es verdad que no son los mejores audífonos, pero SÍ una de las mejores opciones dentro de toda la variedad que hoy en día podemos encontrar. El equilibrio entre agudos y graves es aceptable, de hecho, por el precio, no pensé que los graves fueran tan aceptables y el material tan de buena calidad. Por su relación precio, beneficio, calidad, en lo personal, opino que son los Mejores, no tienen rival. Hay más costosos y son malos, hay más baratos y nada tienen que hacer frente a estos Philips, justo en medio de quienes no quieren sentirse mal por haber hecho una modesta compra. Si buscas algo decente, que no impresiona pero CUMPLE, estos son los buenos.
Ventajas
Diseño, sonido
Contras
Quizá un poco incómodos, pero nada que quiete el sueño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUE100WT Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUE100WT Headphones