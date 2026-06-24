Noto descargas eléctricas al utilizar mi aspirador Philips
Si nota descargas de electricidad estática al utilizar su aspirador Philips, no debe preocuparse. Descubra cuál puede ser la causa y cómo evitarla a continuación.
Durante la aspiración, especialmente en habitaciones con poca humedad, el aspirador Philips acumula electricidad estática. Por tanto, puede experimentar descargas eléctricas al tocar el tubo u otras partes de acero del aparato. Las descargas no son perjudiciales para usted y no provocan daños en el aparato.
Para reducir la electricidad estática, le recomendamos descargar su aspirador Philips apoyando frecuentemente el tubo sobre otros objetos de metal de la habitación (las patas de una mesa o silla, un radiador, etc.).
El polvo y la suciedad que se aspiran contienen carga estática. En ese caso, vacíe el depósito/bolsa del polvo y limpie el filtro siguiendo las instrucciones del manual de usuario.
Nota: Le aconsejamos que aumente el nivel de humedad del aire de la habitación. Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, contáctenos para obtener más ayuda.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:FC8348/01 , FC8734/01 , FC8390/01 .