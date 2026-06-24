Mi licuadora de Philips no funciona

Si la licuadora Philips no funciona, puede deberse a varios motivos. Puede consultar más información sobre cómo podemos ayudarle.
Si la licuadora Philips no está enchufada correctamente, no funcionará. Asegúrese de que está enchufada correctamente.
Si la tapa no está montada correctamente, la licuadora no funciona ya que no se activa bien la función de seguridad. Asegúrese de que la tapa esté bien montada.
Cuando el cierre de seguridad no está colocado o cerrado correctamente, la licuadora no funciona ya que no se activa bien la función de seguridad. Asegúrese de que el cierre de seguridad esté bien cerrado.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:HR1863/24 , HR1863/06 .