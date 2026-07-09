Mi moldeador Philips genera vapor

Si ve que sale vapor del pelo mientras utiliza el moldeador Philips o que se acumulan restos de agua en el aparato, no se preocupe. Este producto puede utilizarse de forma segura. A continuación puede ver algunas razones por las que puede suceder.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BHH880/00 , BHS675/00 , BHS677/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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