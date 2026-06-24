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No puedo ajustar la configuración de molido en mi cafetera espresso Philips

Siga los pasos y vea el vídeo que aparecen a continuación para ajustar la posición del molinillo en su cafetera espresso Philips.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HD8745/43 .

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