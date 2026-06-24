Asistencia de Philips El termómetro para baño Philips no muestra lecturas.

El termómetro para el baño Philips Avent le hace la vida más fácil. Si no muestra ninguna lectura, es posible que tenga que sustituir las pilas.

Instrucciones paso a paso Empuje firmemente para sacar la unidad de medición de la carcasa de goma (fig. 1). Asegúrese de que no hay gotas de agua en la unidad de medición, séquela con una toalla de papel. Extraiga los 4 tornillos con un destornillador pequeño y retire la cubierta de la carcasa de la batería (fig. 2). Extraiga con cuidado las pilas descargadas e inserte pilas nuevas (dos pilas tipo botón LR44). Vuelva a enroscar los tornillos en la carcasa de la batería para cerrarla de nuevo. Empuje la unidad de medición para volver a colocarla en la carcasa de goma. Nota: utilice únicamente las pilas recomendadas y asegúrese de que ha montado correctamente el dispositivo antes de utilizarlo.