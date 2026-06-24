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Asistencia de Philips

El pelo se enreda en la plancha moldeadora Philips

Si se le sigue enredando el pelo en el cepillo caliente de la plancha moldeadora Philips, siga los consejos que indicamos para resolver el problema.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BHH814/00 .

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