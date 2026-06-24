El pelo se enreda en la plancha moldeadora Philips

Cuando moldee su cabello con el cepillo caliente del moldeador Philips, asegúrese de girar el cepillo en una sola dirección. Para obtener el mejor resultado, manténgalo fijo de 10 a 15 segundos.

Si ha seguido los consejos mencionados anteriormente pero se le sigue enredando el pelo en el cepillo caliente de la plancha moldeadora, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.