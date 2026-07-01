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Asistencia de Philips

Mi cepillo dental Sonicare no vibra

Si el cepillo dental no vibra o no se enciende, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.

Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente. 
 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX6681/28 , HX3281/20 , HX3281/32 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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