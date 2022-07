Entendemos que cualquier cambio en su dispositivo de terapia es significativo. Si normalmente utiliza un dispositivo DreamStation CPAP y ha recibido un DreamStation 2 CPAP Advanced, sepa que este nuevo dispositivo se ha configurado con los mismos ajustes de prescripción que el anterior y que está listo para su uso.

DreamStation 2 CPAP Advanced está diseñado para proporcionar una experiencia de usuario simplificada, e incluye una pantalla táctil en color de alta calidad con menos paneles con los que interactuar. Tanto el DreamStation CPAP como el DreamStation 2 CPAP Advanced incluyen un botón identificable para activar el tratamiento (Therapy ON). A diferencia del dispositivo DreamStation CPAP, el DreamStation 2 CPAP Advanced incluye la función de presión inicial de rampa (Ramp Plus), que permite al usuario seleccionar la presión inicial que le resulte más cómoda. Una vez establecida, el dispositivo se iniciará automáticamente en las siguientes sesiones con la presión inicial de rampa seleccionada. Así, no tendrá que presionar un botón de tiempo rampa cada noche para comenzar en la presión deseada. Por lo tanto, solo tendrá que determinar la presión inicial de rampa una vez, y no cada vez que se vaya a dormir. También puede optar por habilitar la función automática (Auto ON), para que toda su responsabilidad acabe en ponerse la mascarilla y comenzar a respirar.

Como hemos indicado anteriormente en relación con la devolución de su dispositivo DreamStation, no devolveremos los dispositivos DreamStation al usuario original. Revise la configuración del dispositivo DreamStation 2 y vea el vídeo para obtener ayuda sobre su puesta en marcha.

Solo en EE. UU.: Si desea obtener más información sobre cómo utilizar su nuevo dispositivo y familiarizarse con él, consulte el sitio web www.philips.com/ds2-replacement.