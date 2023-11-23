¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?

Para obtener los mejores resultados con la afeitadora Philips, consulte las instrucciones y técnicas que se describen a continuación.



Consejo profesional: Si la afeitadora Philips no afeita tanto como antes, quitar y limpiar en profundidad los cabezales de afeitado puede ayudar a restablecer el máximo rendimiento.

Prepare la afeitadora Un afeitado apurado, cómodo y sin complicaciones comienza con una afeitadora bien preparada. Por este motivo, le recomendamos que limpie la afeitadora después de cada afeitado y que la batería esté cargada y lista para la siguiente sesión. Además, asegúrese de quitar y limpiar bien los cabezales de afeitado mensualmente.



Una batería baja o los cabezales de afeitado sucios pueden reducir el rendimiento del afeitado, por lo que merece la pena dedicar tiempo a mantener la afeitadora en perfectas condiciones.



Consulte el siguiente vídeo para obtener un resumen de la información contenida en esta sección (aunque los modelos de afeitadora difieren, se aplican los mismos principios a todas las afeitadoras Philips; lea la siguiente información al completo para obtener más información).



Sugerencia: Después de tocar o hacer clic para iniciar el vídeo, toque o haga clic en el icono de engranaje de la parte inferior del vídeo para activar los subtítulos en su idioma (si es necesario).

Deje que pase un periodo de ajuste para que la piel se adapte Si utiliza una nueva afeitadora Philips por primera vez, es posible que la piel necesite tiempo para adaptarse a ella. Esto significa que la piel puede mostrar o sentir cierta irritación después de los primeros afeitados. Utilice la afeitadora Philips de forma regular durante al menos 21 días y deje que la piel se adapte.



Después del afeitado, utilice una crema hidratante suave, loción sin alcohol o bálsamo para calmar la piel irritada.

Recorte antes el vello facial largo Cortar el vello facial largo con una afeitadora puede ser incómodo y provocar una sensación de tirón.



Por eso, Philips recomienda recortar previamente el vello facial si no se ha afeitado durante unos días o si tiene una barba densa.



Algunas afeitadoras Philips incorporan un recortador. También puede utilizar un barbero estándar.

Tenga cuidado al afeitarse Es importante afeitarse con suavidad, especialmente si tiene la piel sensible o propensa a la irritación. Sujete los cabezales de afeitado firmemente, pero con suavidad contra la piel y deje que la afeitadora se deslice por la piel.



Ejercer poca presión también reduce la fricción entre la afeitadora y la piel, lo que da como resultado un afeitado más cómodo.

Consejos para el afeitado en húmedo Nota: Compruebe siempre que la afeitadora es adecuada antes de afeitarse con agua y espuma o gel. Las afeitadoras adecuadas se pueden identificar por el símbolo del grifo o la bañera en la parte posterior del mango o consultando el manual de usuario.



Cuando utilice la afeitadora Philips con espuma o gel de afeitado: Lávese la cara con jabón o un limpiador facial antes de empezar a afeitarse

Aplíquese su gel o espuma de afeitado favorito en la cara y el cuello

Mueva la afeitadora en círculos estrechos y deslícela por la piel. De esta forma, eliminará el vello que crece en distintas direcciones

Reduzca al mínimo el número de veces que la afeitadora pase por la misma zona

