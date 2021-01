Los niños de 3 años o menos no pueden usar una boquilla, por lo que el tratamiento se debe administrar mediante un espaciador con máscara facial1. Las filtraciones alrededor de la máscara pueden conllevar una menor inhalación del medicamento3. Para evitar que ocurran filtraciones, es posible que deba sujetar la máscara facial con fuerza sobre la cara de su hijo, lo cual podría causar que su hijo llore y forcejee durante el tratamiento. Esto, a su vez, conlleva a que el medicamento ingrese al estómago en lugar de los pulmones, donde se necesita. La máscara Philips LiteTouch posee contornos esculpidos y suaves que requieren una menor presión para formar un sello firme alrededor de la cara del paciente, lo cual hace que sea más fácil ajustarlas a la cara de un niño en comparación con las máscaras convencionales de VHC2. Además, se recomienda que elija una cámara de bajo volumen (menor que 350 ml) como OptiChamber Diamond, dado que las cámaras con más capacidad requieren un mayor número de inspiraciones y tiempo para recibir una dosis4. El uso de una máscara LiteTouch y un espaciador de bajo volumen, como OptiChamber Diamond, puede ser una solución útil para administrarle medicamentos de forma rápida y cómoda a su hijo.

