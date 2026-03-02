ProductosAsistencia técnica

¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?

Para mantener un rendimiento óptimo de la afeitadora Philips, es importante limpiar el producto después de cada uso. Para limpiar la afeitadora, no utilice limpiadores corrosivos (ya sean detergentes, estropajos o paños de limpieza), gasolina, acetona, etc.

Siga las instrucciones a continuación sobre cómo limpiar la afeitadora Philips.

Consejo: Al guardar la afeitadora Philips después de limpiarla, guárdela con un peine-guía o tapa protectora para proteger las cuchillas de daños accidentales.


 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: MG3921/15 , MG3911/15 , MG3931/15 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

