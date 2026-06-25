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  • Siéntete seguro; conduce con seguridad
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VisionMás visibilidad

12362PRB1

3.3
| (63) Opiniones
Siéntete seguro; conduce con seguridad
Gracias a que produce hasta un 30 % más de visión en comparación con una bombilla para un vehículo estándar, las bombillas para faros delanteros Vision garantizan un excelente rendimiento del haz de luz a un precio muy competitivo con la calidad de los equipos originales para una mayor seguridad y comodidad.
Ver todos los beneficios

Hasta un 30 % más de visión en comparación con una lámpara estándar

Siéntete seguro; conduce con seguridad

  • Tipo de lámpara: H11

  • 12 V, 55 W

  • Hasta un 30% más de visión

  • La mejor relación precio-calidad

  • Cantidad de bombillas: 1

Los focos Vision proyectan haces de luz superiores a los de las lámparas estándar

Los focos Vision proyectan haces de luz superiores a los de las lámparas estándar

Nuestras soluciones de iluminación producen un haz de luz potente y preciso con una emisión máxima. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación porque sabemos que, algún día, nuestra iluminación de alta calidad puede salvar vidas

Para conducir con seguridad en carretera, ve y haz que te vean

Para conducir con seguridad en carretera, ve y haz que te vean

La luz es elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección efectiva para evitar accidentes aumentando la visibilidad general y la iluminación en la carretera.

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

63

Opiniones

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08