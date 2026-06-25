12643LLC1
Tipo de lámpara: H18
12 V, 65 W
Larga duración, menos reemplazos
Bombilla ultrarresistente
Cantidad de bombillas: 1
Gracias a los materiales de gran calidad y al robusto diseño de filamento, las bombillas Philips LongLife EcoVision duran hasta 1100 horas, lo que implica menos tiempo en la sustitución de bombillas fundidas, minimizando el mantenimiento. Su duración hace que las bombillas Philips LongLife EcoVision también sean perfectas para vehículos con alto voltaje.
La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, es famosa en el sector de la automoción y lo ha sido durante más de 100 años. Estos productos con calidad de equipamiento original están diseñados y desarrollados según procesos de control de calidad muy estrictos (incluidas las normas ISO aplicables) para mantener unos elevados estándares de producción. LongLife EcoVision es compatible con las principales marcas, como Audi, BMW, Ford, GM, Toyota y Volkswagen. Consulta la guía de selección de productos para obtener más información.
El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien las temperaturas extremas, la humedad y las vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con mayor presión dentro de la bombilla, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente.
3.3
de 5
63
Opiniones
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Mmiguelvfr
24/04/2026
España
Comprador verificado
De la noche al dia.
Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.
Ventajas
muchisima luz
Contras
precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08