    Sorprende a tus huéspedes con un exhibidor de carteles más inteligente y rápido. Gracias al Wi-Fi integrado y diseñado para ejecutar aplicaciones Android, es la próxima evolución en las soluciones de carteles

    Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna

    Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna

    Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna. Cargue los medios en la pantalla y reproduzca el contenido inmediatamente. Si trabaja en conjunto con el explorador interno, esta también sirve como caché de memoria cuando se transmite contenido en línea. Si la red llega a fallar, la memoria interna mantiene el contenido en ejecución mediante la reproducción de una versión almacenada en caché del contenido, lo que garantiza que los medios permanezcan actualizados incluso si la red queda inactiva.

    Mantén tu contenido en funcionamiento con la conmutación por error

    Mantén tu contenido en funcionamiento con la conmutación por error

    Mantener el contenido en funcionamiento es fundamental para las exigentes aplicaciones comerciales. Aunque es poco probable que enfrentes un desastre de contenido, FailOver proporciona protección de contenido con una revolucionaria tecnología que reproduce contenido de respaldo en la pantalla en caso de que se produzca una falla en el reproductor de medios. La conmutación por error se inicia automáticamente cuando falla la entrada principal. Simplemente selecciona una conexión de entrada principal y una conexión de conmutación por error, y estarás listo para protección instantánea.

    SmartPower para ahorrar energía

    SmartPower para ahorrar energía

    El sistema puede controlar y configurar previamente la intensidad de la luz de fondo para reducir el consumo de energía en hasta un 50 %, lo que ahorra sustancialmente en costos de energía.

    CMND: Toma el control de tus pantallas

    CMND: Toma el control de tus pantallas

    Una sólida plataforma de administración de pantallas, CMND, devuelve el poder a tus manos. Actualiza y administra contenido con CMND & Create o controla tu configuración con CMND & Control. Todo es posible con CMND.

    Crea y actualiza contenido con CMND & Create

    Crea y actualiza contenido con CMND & Create

    Diseña y crea contenido atractivo con CMND & Create, una poderosa herramienta de creación. Con una interfaz de arrastrar y soltar, plantillas precargadas y widgets integrados, podrás sorprender a tus clientes con contenido atractivo. Disponible en modo vertical y horizontal.

    Administra la configuración de varias pantallas con CMND & Control

    Administra la configuración de varias pantallas con CMND & Control

    Con CMND & Control, administra fácilmente varias pantallas en una ubicación central. Gracias al monitoreo de visualización en tiempo real, la configuración y las actualizaciones de software desde una ubicación remota, y la capacidad de personalizar y configurar varias pantallas a la vez, como pantallas de pared de video o de panel de menú, controlar tu conjunto de pantallas nunca ha sido tan fácil.

    Procesador SoC Android. Aplicaciones nativas y web

    Controle la pantalla mediante una conexión a Internet. Las pantallas profesionales de Philips con Android están optimizadas para aplicaciones nativas de Android, y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Un nuevo sistema operativo Android 8 garantiza que el software se mantenga seguro y con las especificaciones más recientes durante más tiempo.

    Asegúrate de que el contenido se esté ejecutando con capturas de pantalla automáticas

    El contenido es el rey, y con la función de captura de pantalla automática, puedes asegurarte de que tu contenido esté disponible y funcionando en todo momento. Las capturas de pantalla se toman durante el día, que luego se almacenan en el servidor FTP. Desde allí, las capturas de pantalla se pueden ver sin importar cuándo o dónde se encuentre.

    Pantalla del panel de visualización amplia ADS

    Se puede ver desde cualquier ángulo con la tecnología de visualización amplia ADS. El interruptor avanzado Super Dimension ofrece un procesamiento de imágenes en pantalla más rápido en transiciones de contenido más fluidas, una extraordinaria precisión de imagen y una reproducción de color superior con una visualización en 180 grados.

    Conecte y controle su contenido a través de la nube

    Conecta y gestiona tu contenido desde la nube gracias al navegador HTML5 integrado. Con el navegador basado en Chromium, diseña contenido en línea y vincula una pantalla individual o toda tu red. Muestra contenido en orientación vertical u horizontal, en resolución Full HD. Solo tienes que conectar la pantalla a Internet mediante WiFi o un cable RJ45 y disfrutar de tus listas de reproducción personalizadas.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      247.7  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      97.5  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Tamaño del píxel
      0,56 (H) x 0,56 (V) [mm]
      Resolución óptima
      3840 x 2160 @120 HZ
      Brillo
      500  cd/m²
      Colores de la pantalla
      1070 millones
      Relación de contraste (típica)
      1300:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Filtro de peine 3D
      • Desentrelazado con compensación de movimiento
      • Desentrelazado de 3D MA
      • Realce de contraste dinámico
      • Escaneo progresivo
      Tecnología de panel
      IPS
      Sistema operativo
      Android 8.0

    • Conectividad

      Salida de audio
      Conector de 3,5 mm
      Entrada de video
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Entrada de audio
      Conector de 3,5 mm
      Otras conexiones
      OPS
      Salida de video
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Control externo
      • RJ45
      • Conector de 2,5 mm RS232C (entrada/salida)
      • Conector IR (entrada/salida) de 3,5 mm
      Wi-Fi
      Antena dual, 2,4 GHz y 5 GHz
      Conectores de antena 4G/LTE
      mPCIe

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (24/7)
      • Vertical (24/7)
      Matriz en mosaico
      Hasta 10 x 15
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles, brillo bajo
      Control del teclado
      • Oculto
      • Bloqueable
      Bucle transversal de señal
      • Bucle transversal IR
      • DisplayPort
      • HDMI
      • RS232
      Funciones de bajo consumo
      Potencia inteligente
      Red controlable
      RS232
      Protocolo Wi-Fi
      a b g n, 802,1 x

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      100 ~ 240 VCA, 50 ~ 60 Hz
      Consumo (típico)
      474  W
      Consumo (máx.)
      678 W
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5 W
      Clase de etiqueta energética
      G

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Formatos de video
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 2160p, 24, 30, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50.60 Hz

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      2193,2  mm
      Peso del producto
      90,6  kg
      Altura establecida
      1248,2  mm
      Profundidad establecida
      87,9 (dimensiones en montaje en pared)/97,9 (dimensiones en manija)  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      86,35  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      49.14  pulgadas
      Montaje en pared
      800 (H) x 400 (V) mm, M8
      Profundidad establecida (en pulgadas)
      3.46 (D@Wall mount) /3.85 (D@Handle)  pulgadas
      Ancho del bisel
      16,0 mm (bisel uniforme)
      Peso del producto (libras)
      199,74  lb

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C
      Rango de humedad (funcionamiento) [RH]
      Entre 20 y 80 % RH (sin condensación)
      Rango de humedad (almacenamiento) [RH]
      Entre 5 y 95 % RH (sin condensación)

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de video USB
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      Imagen de reproducción USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Audio de reproducción USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Reproductor interno

      CPU
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Memoria
      3 GB de DDR
      Almacenamiento
      32 GB de eMMc

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Guía de inicio rápido
      • Cable RS232
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable del sensor IR (1,8 m)
      • Control remoto y baterías AAA
      Accesorios incluidos
      • Cable RS232 en conexión tipo Daisy
      • Logotipo de Philips (x1)
      • Cubierta del interruptor de CA
      • Cubierta USB (x1)
      • Tornillos

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Español
      • Francés
      • Alemán
      • Español
      • Polaco
      • Turco
      • Ruso
      • Italiano
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Árabe
      • Japonés
      • Danés
      • Neerlandés
      • Finlandés
      • Noruego
      • Portugués
      • Sueco
      Garantía
      Garantía de 3 años
      Aprobaciones regulatorias
      • CE
      • RoHS
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CU
      • EMF
      • EnergyStar 8.0
      • ETL
      • FCC, clase A
      • PSB
      • VCCI

    Otros elementos de la caja

    • Guía de inicio rápido
    • Cable RS232
    • Cable de corriente alterna
    • Cable sensor de infrarrojos (1,8 m)
    • Control remoto y baterías AAA
