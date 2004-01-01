Otros elementos de la caja
- Guía de inicio rápido
- Cable RS232
- Cable de corriente alterna
- Cable sensor de infrarrojos (1,8 m)
- Control remoto y baterías AAA
Impulsa la innovación
Sorprende a tus huéspedes con un exhibidor de carteles más inteligente y rápido. Gracias al Wi-Fi integrado y diseñado para ejecutar aplicaciones Android, es la próxima evolución en las soluciones de carteles
Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna. Cargue los medios en la pantalla y reproduzca el contenido inmediatamente. Si trabaja en conjunto con el explorador interno, esta también sirve como caché de memoria cuando se transmite contenido en línea. Si la red llega a fallar, la memoria interna mantiene el contenido en ejecución mediante la reproducción de una versión almacenada en caché del contenido, lo que garantiza que los medios permanezcan actualizados incluso si la red queda inactiva.
Mantener el contenido en funcionamiento es fundamental para las exigentes aplicaciones comerciales. Aunque es poco probable que enfrentes un desastre de contenido, FailOver proporciona protección de contenido con una revolucionaria tecnología que reproduce contenido de respaldo en la pantalla en caso de que se produzca una falla en el reproductor de medios. La conmutación por error se inicia automáticamente cuando falla la entrada principal. Simplemente selecciona una conexión de entrada principal y una conexión de conmutación por error, y estarás listo para protección instantánea.
El sistema puede controlar y configurar previamente la intensidad de la luz de fondo para reducir el consumo de energía en hasta un 50 %, lo que ahorra sustancialmente en costos de energía.
Una sólida plataforma de administración de pantallas, CMND, devuelve el poder a tus manos. Actualiza y administra contenido con CMND & Create o controla tu configuración con CMND & Control. Todo es posible con CMND.
Diseña y crea contenido atractivo con CMND & Create, una poderosa herramienta de creación. Con una interfaz de arrastrar y soltar, plantillas precargadas y widgets integrados, podrás sorprender a tus clientes con contenido atractivo. Disponible en modo vertical y horizontal.
Con CMND & Control, administra fácilmente varias pantallas en una ubicación central. Gracias al monitoreo de visualización en tiempo real, la configuración y las actualizaciones de software desde una ubicación remota, y la capacidad de personalizar y configurar varias pantallas a la vez, como pantallas de pared de video o de panel de menú, controlar tu conjunto de pantallas nunca ha sido tan fácil.
Controle la pantalla mediante una conexión a Internet. Las pantallas profesionales de Philips con Android están optimizadas para aplicaciones nativas de Android, y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Un nuevo sistema operativo Android 8 garantiza que el software se mantenga seguro y con las especificaciones más recientes durante más tiempo.
El contenido es el rey, y con la función de captura de pantalla automática, puedes asegurarte de que tu contenido esté disponible y funcionando en todo momento. Las capturas de pantalla se toman durante el día, que luego se almacenan en el servidor FTP. Desde allí, las capturas de pantalla se pueden ver sin importar cuándo o dónde se encuentre.
Se puede ver desde cualquier ángulo con la tecnología de visualización amplia ADS. El interruptor avanzado Super Dimension ofrece un procesamiento de imágenes en pantalla más rápido en transiciones de contenido más fluidas, una extraordinaria precisión de imagen y una reproducción de color superior con una visualización en 180 grados.
Conecta y gestiona tu contenido desde la nube gracias al navegador HTML5 integrado. Con el navegador basado en Chromium, diseña contenido en línea y vincula una pantalla individual o toda tu red. Muestra contenido en orientación vertical u horizontal, en resolución Full HD. Solo tienes que conectar la pantalla a Internet mediante WiFi o un cable RJ45 y disfrutar de tus listas de reproducción personalizadas.
